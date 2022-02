Besuch im Weißen Haus : Schwierige Mission: Was die US-Regierung von Bundeskanzler Scholz erwartet

Macron telefoniert ständig mit Putin. In Kiew geben sich hochrangige Besucher die Klinke in die Hand. Und was macht Scholz? In den nächsten Tagen wird das wohl niemand mehr fragen. Denn jetzt geht auch der Kanzler in der Ukraine-Krise in die diplomatische Offensive.

Das erste Scholz’sche Gesetz, so wird es im Umfeld des Kanzlers gerne erzählt, lautet: „Wir sind nie beleidigt und nie hysterisch.“ Entsprechend stoisch hat Olaf Scholz in den letzten Wochen die massive internationale Kritik am Kurs Deutschlands in der Ukraine-Krise über sich ergehen lassen. Als er am vergangenen Mittwoch nach tagelangem Schweigen erst...

