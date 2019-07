Rettungsschiff-Kapitänin : Sea-Watch: Rackete an einem «sicheren Ort»

«Sie wird jetzt erst mal schlafen»: Carola Rackete, Kapitänin der «Sea-Watch», ist nach der Aufhebung des Hausarrestes in Italien auf sicherem Terrain. Doch die Saga für die 31-Jährige ist allerdings nicht vorbei.

von dpa

03. Juli 2019, 10:56 Uhr

Nach Rom (dpa) - Die freigelassene Kapitänin der «Sea-Watch 3», Carola Rackete, ist nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation an «einem sicheren Ort».

Ob sie weiter in der sizilianischen Stadt Agrigent oder in anderen Orten in Italien oder auch schon im Ausland ist, wollte Sea-Watch nicht kommentieren. «Wir wollen, dass sie in Sicherheit ist und dass sie erstmal nicht belagert wird», sagte Sprecher Ruben Neugebauer. «Sie wird jetzt erst mal schlafen.»

Am Vorabend hatte eine Ermittlungsrichterin in Agrigent den Hausarrest gegen die 31-Jährige aufgehoben. Rackete war am Wochenende ohne Erlaubnis der italienischen Regierung mit der «Sea-Watch 3» und 40 Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa gefahren und hatte dabei ein Schiff der Finanzpolizei gestreift.

Dabei habe sie sich nicht - wie ihr vorgeworfen wurde - wegen Widerstandes gegen ein Kriegsschiff strafbar gemacht, heißt es in der Erklärung der Richterin, die der dpa vorlag. Bei dem Schiff der Finanzpolizei habe es sich nicht um ein Kriegsschiff gehandelt. Rackete habe nach ihrer Verpflichtung gehandelt, Menschen zu retten und in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Sie hätte keinen Hafen in Libyen oder Tunesien ansteuern können, weil in diesen Ländern Menschenrechtsverletzungen drohten. Malta sei zudem weiter weg als Italien gewesen.

Die Saga ist allerdings für Rackete nicht vorbei. Sie muss sich in Italien noch dem Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Migration stellen. Dazu soll sie am 9. Juli vernommen werden. Bis dahin müsse sie wohl noch in Italien bleiben, so ihre Anwälte. Italiens Innenminister Matteo Salvini will Rackete so schnell wie möglich des Landes verweisen.