Klimaschutzgesetz : Seibert: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden

Die Karlsruher Richter hatten die Bundesregierung verpflichtet, beim Klimaschutzgesetz dringend nachzuarbeiten. Jetzt kommt Bewegung in ds Thema.

Berlin | Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Auf dem Weg dahin wolle man bis 2030 eine CO2-Einsparung von 65 Prozent im Vergleich zu 1990 erreichen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin mit. Darüber bestehe eine „Grundeinigkeit“ in der Koalition aus CDU/CSU und SPD, sagte er ...

