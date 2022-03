Corona : Senat will Maskenpflicht beibehalten: Inzidenz sinkt leicht

Hamburgs rot-grüner Senat will die Hansestadt zum Corona-Hotspot erklären und so die Maskenpflicht in Innenräumen fortsetzen. Dazu braucht Bürgermeister Tschentscher jedoch die Zustimmung der Bürgerschaft. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil leicht gesunken.

Angesichts hoher Infektionszahlen plant Hamburgs rot-grüner Senat längere Corona-Auflagen nach dem umstrittenen neuen bundesweiten Rechtsrahmen. So soll die am 2. April auslaufende Corona-Eindämmungsverordnung durch die sogenannte Hotspot-Regelung ersetzt und so die Maskenpflicht in Innenräumen fortgesetzt werden. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass d...

