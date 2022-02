Politik : Sie rufen: „Nein zum Krieg!“

Der Krieg in der Ukraine schockiert Menschen auf der ganzen Welt. Viele fühlen sich hilflos und wollen etwas machen. Deswegen gehen Menschen in vielen Orten auf die Straße. Sie protestieren damit gegen den Angriff auf die Ukraine und vor allem gegen den Präsidenten Russlands, Wladimir Putin. Denn der hat den Krieg befohlen.

Auch in einigen Städten Russlands trauten sich Leute, zu Demonstrationen zu gehen. Sie riefen etwa: „Nein zum Krieg!“ Dabei kann es in Russland gefährlich sein, gegen die Entscheidungen der Regierung zu protestieren. Die will den Ärger der Menschen nämlich nicht hören. Bei den ersten Demonstrationen am Donnerstag nahm die Polizei in Russland auch viele...

