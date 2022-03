Fallzahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 954,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Erkrankungen in Schleswig-Holstein ist am Sonntag leicht gesunken auf 954,2. Am Vortag hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen bei 963,7 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Datenstand: 20.30 Uhr), wurden 448 Corona-Neuinfektionen registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag mit 1231,1 an.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche lag am Sonntag in Schleswig-Holstein unverändert bei 5,81. 392 Patienten lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zuletzt in Krankenhäusern. Von ihnen wurden 43 auf einer Intensivstation behandelt und dort...

