RKI-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 129,1

Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint sich zu entspannen. Das RKI meldete am Donnerstagmorgen erneut eine niedrigere Inzidenz als am Vortag.

Berlin | Der Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstag bundesweit bei 129,1 und damit niedriger als am Vortag (132,8). In der Vorwoche lag der Wert bei 154,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tage...

