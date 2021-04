Machtkampf in der Union : Söder akzeptiert CDU-Beschluss für Kanzlerkandidat Laschet

„Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt“, sagt der CSU-Chef auf einer Pressekonferenz. In der Nacht hatte sich der CDU-Vorstand in der K-Frage für Laschet ausgesprochen - mit klarer Mehrheit.

Berlin | CSU-Chef Markus Söder hat das klare Vorstandsvotum der CDU für ihren Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union akzeptiert. „Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt“, sagte der bayerische Ministerpräsident in München. In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstand...

