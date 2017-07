Illegale Einwanderer : Soldaten am Brenner-Pass: Österreich droht mit Grenzschließung zu Italien

Der Politiker der ÖVP (Österreichische Volkspartei) ist seit April 2016 amtierender Innenminister Österreichs. Er übernahm das Amt von Johanna Mikl-Leitner. Von 1998 bis 2016 war er Landesrat in Niederösterreich. Geboren wurde Sobotka 1956 in Waidhofen an der Ybbs. Er studierte in Wien Geschichte, Violoncello und Musikpädagogik. In Linz studierte er außerdem Dirigieren. Lange Zeit unterrichtete er an Schulen und zuletzt an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien. Seine Polit-Karriere begann er bereits 1982 in seiner Heimatstadt.

Seit seinem Amtsantritt fällt Sobotka durch seine Forderungen nach einer härteren Asylpolitik auf. So will er unter anderem eine Herabsetzung der Asylobergrenze erreichen. Zudem will er die Polizei mit mehr Befugnissen ausstatten, fordert weitreichende Video- und Telekommunikationsüberwachung.

Sobotka erreichte bereits eine Verschärfung des Demonstrationsrechts. Demos müssen 48 Stunden vor Beginn angemeldet werden und es gibt verbindliche Mindestabstände zu rivalisierenden Kundgebungen.