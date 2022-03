Krieg in der Ukraine : Solidarität: Glockengeläut und große Demonstrationen

Nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine zeigen Menschen in Deutschland auf verschiedenste Weise Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung.

Zehntausende Demonstranten sowie Kathedralen und Kirchen haben ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gesetzt. Deutschlandweit läuteten am Donnerstagmittag die Glocken vieler Gotteshäuser sieben Minuten lang aus Solidarität mit den Ukrainern. Der Kölner Dom, die Kathedrale in Münster oder auch der Dom in Essen beteiligten sich, wie ...

