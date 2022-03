Krieg in Osteuropa : Solidarität mit der Ukraine: Größere Demo in Düsseldorf

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine demonstrieren Tausende auch in Nordrhein-Westfalen für Frieden. Am Samstag will man in Düsseldorf erneut Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen.

Gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine wollen am Samstag erneut viele Menschen in Düsseldorf auf die Straße gehen. Teilnehmer der Friedensdemonstration wollen sich am späten Mittag (14.00 Uhr) sammeln und dann durch die Innenstadt ziehen. Laut Polizei sind 1000 Teilnehmer angemeldet, es würden aber erheblich mehr erwartet. Den Initiatoren zufolg...

