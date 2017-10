Terror auf dem Weihnachtsmarkt : Sonderermittler präsentiert Bericht zum Anschlag in Berlin

Am 19. Dezember steht der erste Jahrestag des islamistischen Terroranschlags in Berlin mit zwölf Toten an. Dass die Polizei den Attentäter vorher kannte und auch beobachtete, ist bekannt. Hätte sie noch mehr tun können?