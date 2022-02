Politik : SPD-Fraktion verurteilt russischen Überfall aufs Schärfste

Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft hat „den russischen Überfall“ auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. „Der heutige Tag markiert die schwerwiegendste Zäsur in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Fraktionschef Dirk Kienscherf am Donnerstag. „Die Menschen in Russland und der Ukraine wollen Fortschritt, soziale Sicherheit und ein gutes Miteinander - einen Krieg wollen sie nicht.“

Es sei Russlands Präsident Wladimir Putin, „der seine russischen Großmachtfantasien mit aller Brutalität und unter Verletzung des Völkerrechts durchsetzen will“, sagte er. Er führe Russland damit in die internationale Isolation und gefährde die europäische Nachkriegsordnung. Europa stehe aber geschlossen wie lange nicht. „Zusammen müssen wir eine entsc...

