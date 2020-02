Rolf Mützenich im Interview : SPD-Fraktionschef: Richtungsstreit in der CDU wird dauern

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erwartet keine schnelle Klärung des Richtungsstreits innerhalb der CDU. «Der Prozess in der Union wird eine lange Zeit dauern», sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

15. Februar 2020, 10:16 Uhr

«Wer jetzt glaubt, mit Zeitplänen darüber Klarheit zu gewinnen, wie sich der politische Kurs der Union, insbesondere der CDU, aber auch der CSU, entwickelt, der irrt.»

Mützenich sagte: «Das wird länger dauern als die Klärung der Fragen: Wer ist Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat? Gibt es jetzt einen ordentlichen oder einen außerordentlichen Bundesparteitag?» Der SPD-Fraktionschef betonte: «Wenn die Union in der Opposition ist, kann ihr die Klärung des Kurses leichter fallen.»

Im Zuge der Umwälzungen nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt. In der CDU gibt es heftige Debatten zum Verhältnis zur AfD und zur Linkspartei und damit verbunden zur politischen Ausrichtung in der Zukunft.