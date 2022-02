Politik : SPD kürt Kutschaty zum Spitzenkandidaten: SPD „ist zurück“

Thomas Kutschaty will neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden. Als Spitzenkandidat der SPD wird der Rechtsanwalt zum schärfsten Herausforderer für Regierungschef Hendrik Wüst. Die SPD in NRW hofft bei der Landtagswahl auf einen Erfolg wie bei der Bundestagswahl,

Mit dem Rückenwind des SPD-Erfolges bei der Bundestagswahl und dem Versprechen eines sozialen Neustarts will SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wieder in die Regierung führen. Drei Monate vor der NRW-Wahl kürte ein digitaler Parteitag den SPD-Landesvorsitzenden und Landtagsfraktionschef...

