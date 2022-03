Bundesinnenministerium : SPD: Mehr Geld für innere Sicherheit und Zivilschutz

Die neue sicherheitspolitische Lage in Europa wird für Deutschland auch jenseits der angekündigten Bundeswehr-Investitionen Folgekosten verursachen. Das wird in der Bundestagsdebatte zum Etat des Innenministeriums deutlich.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will angesichts neuer Bedrohungen mehr Geld für Bevölkerungsschutz und innere Sicherheit. „Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist eine Zäsur“, sagte Faeser am Donnerstag in der Bundestagsdebatte zum Haushalt ihres Ministeriums für 2022. „Das wird auch zusätzliche finanzielle Belastungen nach sich ziehen, die in di...

