Geflüchtete : SPD: Mindestens 50.000 Erstaufnahmeplätze fehlen für Ukrainer

Die SPD hat die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgefordert, viel mehr Erstaufnahmeplätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einzurichten. „Wir brauchen mindestens 50.000 Plätze zusätzlich in Landeseinrichtungen“, sagte Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) am Montag in Düsseldorf.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte jüngst im Landtag angekündigt, das Land werde seine Kapazitäten kurzfristig auf 25.000 Plätze ausbauen und die Kommunen bei der Aufnahme von Flüchtlingen „ohne Wenn und Aber“ unterstützen. Kutschaty forderte, das Land müsse den Kommunen, die jetzt vor Ort Investitionsentscheidungen zu treffen hätten, eine Kost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.