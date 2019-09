Sondierung gestartet : SPD und CDU nach erstem Gespräch: Neuer Kurs in Brandenburg

Seit knapp 30 Jahren regiert die SPD in Brandenburg. Nach dem knappen Sieg bei der Landtagswahl kann sie zwar weiter den Ministerpräsidenten stellen. Doch die Suche nach Regierungspartnern dürfte schwierig werden - aus mehreren Gründen.

Avatar_prignitzer von dpa

05. September 2019, 14:07 Uhr

Nach ihrer ersten Sondierungsrunde für eine mögliche Koalition in Brandenburg dringen CDU und SPD auf einen politischen Kurswechsel.

«Wir sind uns einig darüber, dass es ein «Weiter so» in Brandenburg nicht geben kann», sagte SPD-Landesvizechefin Katrin Lange am Donnerstag in Potsdam. Nötig sei ein neuer Politikstil. CDU-Landeschef Ingo Senftleben sagte: «Es geht uns auch darum (...), dass wir alle Regionen mitnehmen.»

Die Gespräche werden von einem Machtkampf in der CDU-Fraktion überschattet. Senftleben betonte: «Es ist klar, dass wir als einer von am Ende drei möglichen Partnern genauso Stabilität aufweisen müssen wie die anderen Partner.» Er verwies auf die Wahl der Fraktionsspitze am Dienstag. «Bis dahin werden wir Gespräche führen und hoffen darauf, dass wir gemeinsam auf einen Weg kommen.» Senftlebens Gegner Frank Bommert will als Fraktionschef kandidieren.

Senftleben betonte vor Beginn der Gespräche seinen Willen zur Stabilität. «Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass wir ein verlässlicher Partner in einer Regierung werden können», sagte er. Er gehe positiv in die Runde. «Wir haben fünf Jahre vor, gemeinsam auch vernünftig zu arbeiten.»

Die CDU im Landtag hat die Wahl der Fraktionsspitze auf den kommenden Dienstag vorgezogen - davon hängt nun viel ab. Die Abgeordneten Saskia Ludwig und Frank Bommert fordern nach dem Wahldebakel den Rücktritt von Senftleben. Bommert will als Fraktionschef kandidieren. Dem Vernehmen nach soll auch der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann antreten, ein Vertrauter Senftlebens.

SPD-Generalsekretär Erik Stohn forderte die CDU auf, ihre Probleme zu lösen. «Die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben die Erwartung, dass wir eine stabile Regierung bilden für fünf Jahre. Das heißt, man muss sich einig sein», sagte er. «Das muss die CDU für sich klären, erst dann lohnen sich eigentlich Gespräche.»

Nach der CDU spricht die SPD mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der Linken. Neben SPD und CDU wäre noch ein dritter Partner nötig. Am Freitag spricht die SPD unter anderem auch mit den Grünen.

Die SPD wurde bei der Landtagswahl trotz Einbußen stärkste Kraft vor der AfD, die deutlich zulegte. Ein rot-grün-rotes Bündnis und eines aus SPD, CDU und Freien Wählern hätte jeweils eine Stimme Mehrheit, ein rot-schwarz-grünes Bündnis sechs Stimmen Mehrheit. Theoretisch wäre auch eine Koalition aus SPD, CDU und Linken möglich. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.