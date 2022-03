12-Punkte-Paket : SPD will mit Tempolimit 130 und Homeoffice Energie sparen

Die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen will angesichts der explodierten Gas- und Treibstoffpreise mit einem 12-Punkte-Paket Energie einsparen und die Bürger entlasten. Kernpunkte des Programms seien ein temporäres Tempolimit auf 130 Kilometer pro Stunde im Straßenverkehr, die Verlängerung der geltenden Homeoffice-Regelungen, um Pendelverkehr zu verringern, und Energieeinsparungen an öffentlichen Gebäuden, sagte ein SPD-Fraktionssprecher am Dienstag.

Autofahrer sollten Energiegutscheine fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.