Sarah Wagenknecht : „Stalking ist meine Sache nicht“

Wie hältst Du’s mit Martin Schulz? Das ist die gerade am heftigsten diskutierte Frage bei den Linken. Heute beginnt in Hannover der Programmparteitag. Über den Kurs gibt es indes wenig Streit: Stärkung der gesetzlichen Rente, höhere Löhne, Reichensteuer und Entlastungen für Bezieher mittlerer und geringer Einkommen, Kampf gegen den Niedriglohn-Sektor: So lauten die wichtigsten Forderungen, mit denen die Linkspartei in den Wahlkampf zieht. Darauf wird Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht die Delegierten einschwören, wenn sie am Sonntag die Abschlussrede hält.

Nur was ist eigentlich das Ziel? Vier weitere Jahre Opposition, um Kanzlerin Angela Merkel vor sich herzutreiben? Oder doch der Regierungswechsel gemeinsam mit SPD und Grünen – auch wenn die Aussichten dafür derzeit denkbar ungünstig sind? „Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen“, gibt Bundestagsfraktionschef und Spitzenkandidat Dietmar Bartsch, der Mann des Realo-Flügels, seine Richtung vor. Als SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann die Linkspartei kürzlich für „nicht regierungsfähig“ erklärte, tat Bartsch das als „Wichtigtuerei“ eines Einzelnen ab.

Tatsächlich hat SPD-Chef Martin Schulz einem Links-Bündnis keineswegs eine Absage erteilt. Zwar sind die Avancen an die Linkspartei seit der Saarland-Wahl abrupt abgebrochen worden, hatte die Aussicht auf Rot-Rot an der Saar doch die SPD-Wähler verschreckt und zur CDU getrieben. Doch ist auch im Willy-Brandt-Haus klar: Wenn Schulz wirklich Kanzler werden will, könnte die Linkspartei dafür als Partner gebraucht werden.

Und so will auch Linken-Parteichefin Katja Kipping die Hoffnung noch nicht ganz begraben. „Die Situation ist gerade eher offen“, sagte sie vor dem Parteitag, und legt die Umfragen, die Rot-Rot-Grün derzeit zusammen bei lediglich knapp 40 Prozent sehen, denkbar positiv aus. „Was am 24. September rauskommt, sehen wir am Abend des 24. September.“ Noch ist alles möglich, lautet die Devise um diejenigen, die auf die Regierungsbank streben.

Sahra Wagenknecht, das populärste Gesicht der Partei und an der Seite von Bartsch Spitzenkandidatin und Fraktionschefin, steuert in die entgegengesetzte Richtung. Aus ihrer Sicht ist die Perspektive für Rot-Rot-Grün tot. „Aber der Killer wurde nicht von den Linken beauftragt“, sagte sie mit Blick auf die verbalen Absetzbewegungen um Oppermann und Co. Es mache keinen Sinn, diejenigen zu umwerben, die der Linkspartei die kalte Schulter zeigten. „Stalking ist meine Sache nicht“, so Wagenknecht. Trotzreaktion einer abgewiesenen Diva, oder echte Enttäuschung über den „neoliberalen“ Kurs der Sozialdemokraten?

Die Ehefrau von Oskar Lafontaine gilt bei den Genossen als größtes Hindernis für ein Regierungsbündnis. Altkanzler Gerhard Schröder hatte seine Partei vor einem Bündnis mit der Linkspartei gewarnt, so lange „die Familie Lafontaine“ dort das Sagen habe.

Wagenknecht dreht den Spieß um, erklärt die SPD für nicht bündnisfähig: „Selbst eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer oder die Ablehnung der Rente erst ab 67 ist mit Martin Schulz offenbar nicht mehr zu machen“, erklärte sie gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Linke will die Grundrichtung der Politik verändern. Aber solange wir dafür keine Partner haben, machen wir lieber gute Opposition als schlechte Regierungspolitik.“

Wagenknechts Fundamental-Opposition kommt gut an beim linken Flügel, schärft das Profil der Partei. Wenn wider Erwarten am Ende dann aber doch genug Stimmen zusammenkommen, um mit SPD und Grünen zu regieren, werde sich Wagenknecht aber nicht verweigern, Martin Schulz die Hand reichen und die eigenen Reihen zusammenhalten, so die Erwartungshaltung in der Parteispitze.

von Tobias Schmidt

erstellt am 09.Jun.2017 | 08:00 Uhr