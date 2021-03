Unions-Politiker : Steinmeier nennt Masken-Geschäfte „Gift für die Demokratie“

Er teile die Empörung über die Abgeordneten, „die sich in der Krise an der Krise persönlich bereichert haben“, sagte Frank-Walter Steinmeier. Sie seien „Gift für die Demokratie“, so der Bundespräsident.

Frankfurt | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Geschäfte von einzelnen Unions-Politikern mit Corona-Schutzmasken als „schäbig“ und „schändlich“ verurteilt. Er teile die Empörung über die Abgeordneten, „die sich in der Krise an der Krise persönlich bereichert haben“, sagte er am Freitag beim digitalen Kongress „Zwischen den Zeiten“ der „Frankfurter...

