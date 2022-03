Krieg gegen die Ukraine : Streit ums Gas: Droht jetzt der „totale Wirtschaftskrieg“? 

Als wäre nicht alles schon schlimm genug, droht nun auch noch der Wirtschaftskrieg mit Russland zu eskalieren. Was das für die Preise bedeutet.

Keine Bezahlung – kein Gas: Die Regierung in Moskau sieht sich im „totalen Wirtschaftskrieg“ und beharrt im milliardenschweren Streit um die Gasliegerungen nach Westeuropa auf seiner Position, dass Energie nur erhält, wer in Rubel zahlt. Doch auch der Westen bleibt hart und will weiter in Euro und Dollar bezahlen. Was kommt da auf Beschäftigte, Betrieb...

