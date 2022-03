Politik : Super Unterricht

Über eine gute Bewertung freuen sich wohl die meisten Menschen. Auch einige Lehrer und Lehrerinnen bekommen Lob und Auszeichnungen. Zum Beispiel den deutschen Lehrkräftepreis. Diese Preise werden für außergewöhnlich guten Unterricht vergeben.

Die Vorschläge dafür kommen von Schülerinnen und Schülern. Am Montag konnte sich der Mathelehrer Dietmar Schneider aus dem Bundesland Sachsen über die Auszeichnung freuen. Die bekam er, weil er mehr machte als normalen Unterricht. Zum Beispiel bot er spezielle Trainings an Wochenenden an, zur Vorbereitung auf Prüfungen. Auch zwei Lehrerinnen aus Hessen...

