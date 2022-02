Politik : Syrer soll Anschlag auf Synagoge geplant haben: Prozess

Ein syrischer Jugendlicher soll im September 2021 einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant haben. Jetzt beginnt der Prozess.

Vor dem Hagener Landgericht beginnt am Freitag (9.30 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Synagoge in der Stadt in NRW. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft einem heute 17 Jahre alten Syrer die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Der Jugendliche war im September 2021 festgenommen worden. Sprengstoff o...

