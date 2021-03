Zehn Jahre Bürgerkrieg : Syrien-Konferenz: Deutschland will Milliardenbetrag zusagen

Seit zehn Jahren herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Große Teile des Landes sind zerstört. Armut und Hunger breiten sich aus. Vor der Brüsseler Geberkonferenz schlagen Hilfsorganisationen Alarm.

Damaskus | Deutschland will den Opfern des Syrienkrieges zusätzliche Hilfen in Milliardenhöhe versprechen. Bei der Brüsseler Syrien-Konferenz im vergangenen Jahr habe die Bundesregierung 1,6 Milliarden Euro zugesagt, hieß es am Montag aus dem Auswärtigen Amt. Für dieses Jahr sei „eine Zusage substanzieller Mittel in vergleichbarer Höhe“ geplant. Zunächst hatt...

