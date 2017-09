Aus Syrien eingereist : Terrorverdächtiger in Schleswig-Holstein festgenommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

20.Sep.2017

Die Polizei griff ihn demnach am Dienstag auf, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Mann soll unter anderem in Syrien für den IS gekämpft haben.

2015 soll er der Bundesanwaltschaft zufolge vom IS den Auftrag erhalten haben, nach Europa zu reisen. Im August 2015 sei Majed A. nach Deutschland eingereist.

