Sondierungsgespräche : „Tofu in der Fleischsuppe“

Leinen los für den stürmischen Trip nach Jamaika? Die Grünen wollen das Abenteuer wagen. Mag die Aussicht auf ein Bündnis mit FDP und Union in den Reihen der Ökopartei auch keine große Euphorie auslösen, so will sie zumindest die Chancen dafür ausloten. Während die einen startklar sind, müssen CDU und CSU zunächst in eigener Sache sondieren, einen gemeinsamen Kurs für die Verhandlungen mit FDP und Grünen abstimmen. Und als wäre der Streit zwischen den Schwesterparteien nicht schon genug, fordern jetzt auch noch die ostdeutschen Ministerpräsidenten der CDU einen Ruck nach rechts. Den wird es mit Angela Merkel nicht geben, weiß die Kanzlerin doch, dass man Wahlen vor allem in der Mitte gewinnt und nicht dadurch, die AfD noch rechts überholen zu wollen. Spätestens nach der Niedersachsen-Wahl sollten Union, FDP und Grüne ernsthaft prüfen, ob und wie der Jamaika-Trip gelingen kann und den Worten von der staatspolitischen Verantwortung auch Taten folgen lassen.