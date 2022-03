Kultusministerium : Tonne: Alle geflüchteten Kinder bekommen Bildungsangebot

Tausende ukrainische Frauen mit Kindern suchen in Deutschland Schutz. Niedersachsens Kultusminister Tonne möchte vor allem die Pädagoginnen unter ihnen in Kitas und Schulen einbinden.

Die nach Niedersachsen geflüchteten Kinder aus der Ukraine sollen alle ein Betreuungs- beziehungsweise Bildungsangebot bekommen. Dabei werde den Kita- und Schulträgern vor Ort in der akuten Notlage maximale Flexibilität ermöglicht, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag in Hannover vor Landtagsabgeordneten des Kultusausschusses. „Wir haben...

