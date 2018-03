Politik : Trump feuert Tillerson

Heuern und Feuern: Dass es im Weißen Haus ruppig zugeht, daran hatte man sich unter US-Präsident Donald Trump gewöhnt. Doch der Rauswurf von Rex Tillerson als Außenminister ist weit mehr als eine Personalentscheidung. Mit dem bisherigen CIA-Leiter Mike Pompeo wird ein konservativer Hardliner zum Chef des State Department befördert, der eines sicher nicht im Blut hat: Diplomatie. Das muss nicht zwangsläufig in eine Katastrophe führen. Siehe Russland, wo Trump im Unterschied zu anderen Kräften keine Konfrontation sucht. Oder Nordkorea. Da wähnten Experten die Welt bereits am Vorabend eines Dritten Weltkriegs. Nun steht ein Treffen mit Kim Jong Un an. Zur Disposition steht auch Barack Obamas Iran-Atomabkommen. Pompeo will wie Trump den Einfluss des Teheraner Mullahregimes zurückdrängen. Das Ziel ist zumindest nicht verkehrt. Michael Clasen