Reaktion auf Enthüllungsbuch : Trump hält sich für «sehr stabiles Genie»

US-Präsident Donald Trump hält sich nicht nur für «wirklich klug», sondern für ein «Genie». Das twitterte er selbst am Samstag als Antwort auf das Enthüllungsbuch «Fire and Fury», dem zufolge jeder in seiner Umgebung im Weißen Haus ihm Amtsunfähigkeit bescheinigt.