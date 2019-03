Präsident «nicht begeistert» : Trump kritisiert Kaliforniens geplanten Hinrichtungs-Stopp

US-Präsident Donald Trump hat den Gouverneur von Kalifornien dafür kritisiert, dass dieser die Vollstreckung der Todesstrafe in dem Bundesstaat aussetzen will. Der Demokrat Gavin Newsom will noch am Mittwoch ein Moratorium für Hinrichtungen verhängen.

von dpa

13. März 2019, 14:32 Uhr

Trump warf Newsom auf Twitter vor, sich dem Willen von Wählern zu widersetzen, indem er die Exekutionen von 737 «eiskalten» Mördern stoppe. «Die Freunde und Familien von OPFERN, die immer vergessen werden, sind nicht begeistert, und ich bin es auch nicht!», fügte der Republikaner hinzu.

In Kalifornien gibt es bereits seit 2006 einen vorläufigen Hinrichtungsstopp. Ein Bundesrichter hatte entschieden, dass Exekutionen mit der Giftspritze verfassungswidrig seien, weil sie eine grausame und außergewöhnliche Form von Bestrafung darstellten.

Kalifornien hat unter allen Bundesstaaten die größte Zahl von Häftlingen in den Todestrakten - nämlich 737. Durch die geplante Anordnung des Gouverneurs würden sie verschont. Außerdem will Newsom die Hinrichtungskammer in dem Gefängnis San Quentin schließen.