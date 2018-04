Dokumentation : Trumps Drohung an Russland im Wortlaut

«Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen, schön und neu und "smart!" Du solltest Dich nicht mit einem Tier verbünden, das mit Gas mordet, und sein Volk tötet und sich daran erfreut.»

von dpa

11. April 2018, 20:04 Uhr

(«Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!»)

(US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.)