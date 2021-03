Erster öffentlicher Auftritt : Trumps Rückkehr ins Rampenlicht - Kandidatur 2024?

Trumps erster öffentlicher Auftritt nach dem Abschied aus dem Weißen Haus erinnert an seinen Wahlkampf. Der Ex-Präsident kündigt für 2024 die Rückkehr der Republikaner an die Regierung an.

Orlando | Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer kämpferischen Rede auf der politischen Bühne zurückgemeldet - und eine Kandidatur bei der Wahl 2024 offengelassen. Beim ersten öffentlichen Auftritt seit dem Machtwechsel im Weißen Haus schwor ...

