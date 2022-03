Forschung : UKE erhält gut 800.000 Euro Forschungsgelder von der EU

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) erhält für zwei Forschungsprojekte zur Herstellung von Medikamenten und Implantaten mit einem 3D-Drucker und deren Einbindung in den Klinikalltag Fördermittel der Europäischen Union in Höhe von gut 810.000 Euro. „Ich freue mich sehr, dass wir für das UKE einmal mehr REACT-EU-Mittel für vielversprechende medizinische Innovationen einwerben konnten und damit Spitzenforschung vorantreiben“, erklärte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Mittwoch. Die beiden 3D-Druckverfahren, die erprobt und perfektioniert werden sollen, könnten schon bald eine enorme Erleichterung klinischer Prozesse bedeuten.

Nach UKE-Angaben wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei dem einen Forschungsprojekt eine Formulierung entwickeln, anhand derer ein Arzneimittel mit dem 3D-Drucker nach pharmazeutischen Qualitätskriterien hergestellt werden kann. Zudem sollen die Anpassung von Dosierungen simuliert und die Therapien verbessert werden. Das Projekt werde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.