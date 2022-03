Rede in Warschau : Ukraine-Krieg: Biden rüttelt an Putins Stuhl

„Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“: Am Ende seiner Polen-Reise redet sich US-Präsident Biden in Warschau in Rage.

US-Präsident Joe Biden hat wegen des Ukraine-Kriegs die Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin offen in Frage gestellt. „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“, sagte Biden am Samstag in einer Rede in Polen. Kurz zuvor hatten russische Raketen die westukrainische Stadt Lwiw getroffen - nur etwa 80 Kilometer von de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.