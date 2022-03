Russische Invasion : Ukraine-Krieg: Kaum Fortschritte bei dritten Verhandlungen

Die Einrichtung von Fluchtkorridoren scheitert weitgehend - auch weitere Gespräche bringen keine Lösung. Noch diese Woche könnte es aber Verhandlungen der Außenminister geben. Die Lage am Montag.

Trotz anhaltender Angriffe Russlands auf die Ukraine dauern die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des seit fast zwei Wochen andauernden Krieges an. Nach neuen Verhandlungen am Montag haben Russland und die Ukraine die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Die USA, Deutschland, Frankreichs und Großbritan...

