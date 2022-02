Spannungen in Osteuropa : Umfrage: Mehrheit der Deutschen rechnet mit baldiger Ukraine-Invasion

Mehr als 60 Prozent der befragten Europäer finden, die Nato solle der Ukraine im Verteidigungsfall beistehen. Vor allem in den osteuropäischen Ländern ist die Sorge groß.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen hält eine russische Invasion in der Ukraine für wahrscheinlich. Die „Süddeutsche Zeitung“ (Mittwochsausgabe) berichtete unter Verweis auf eine Umfrage der Denkfabrik European Council of Foreign Relations (ECFR), dass 52 Prozent mit einem russischen Angriff noch in diesem Jahr rechnen. Nur 37 Prozent der Bürger waren i...

