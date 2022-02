Feinstaub : Umweltbundesamt: Nächste Stufe für bessere Luft in Städten

Stadtluft war lange ein enormes Gesundheitsrisiko für viele Menschen in Deutschland. In den vergangenen Jahren ist die Luft zwar sauberer geworden - doch noch immer gibt es deutliche Gesundheitsgefahren.

Trotz besserer Luft in Deutschlands Städten sterben laut Umweltbundesamt immer noch zehntausende Menschen an den Folgen von Feinstaub. Nach enormen Fortschritten in der Luftreinhaltung der vergangenen zehn Jahre sollten in einer „zweiten Phase“ die Gesundheitsgefahren weiter reduziert werden, sagte der Präsident des Bundesamts, Dirk Messner, am Donner...

