Angriffe auf zivile Ziele : UN: Möglicherweise russische Kriegsverbrechen in der Ukraine

Raketen in der Nähe von Wohnhäusern, Berichte über Streumunition und Angriffe auf 26 Gesundheitseinrichtungen: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte dokumentiert mögliche Völkerrechtsverstöße Russlands.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine zahlreiche russische Angriffe auf zivile Ziele dokumentiert. Dabei könne es sich um Kriegsverbrechen handeln, sagte eine Sprecherin des Hochkommissariats in Genf. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar mindestens 26 Gesundheitseinricht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.