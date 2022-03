Putins Krieg : UN: Russland verweigert Teilnahme an Völkermord-Anhörung

Russland steht erstmals seit der Invasion vor einem internationalen Gericht. Die Ukraine verklagt das Nachbarland wegen Völkermordes und fordert ein Ende der Gewalt. Doch Moskau verweigert die Teilnahme.

Russland hat die Teilnahme an der Anhörung des Internationalen Gerichtshofes zur Völkermord-Klage der Ukraine verweigert. Der russische Botschafter in den Niederlanden habe dies dem Gericht mitgeteilt, erklärte die Vorsitzende Richterin Joan Donoghue am Montag in Den Haag. Die Ukraine hatte vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen ein Dringlichk...

