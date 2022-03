Krieg in Osteuropa : Ungarn: Enorme Hilfsbereitschaft für Geflohene aus Ukraine

Vor sieben Jahren wetterte die rechtsnationale Regierung in Budapest mit fremdenfeindlichen Parolen gegen Flüchtlinge aus Nahost. Geflohenen Ukrainern rollt sie heute nahezu den roten Teppich aus. Sinneswandel oder Kalkül?

Mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer hat Russlands Krieg in die Flucht geschlagen. In den Notunterkünften entlang der 140 Kilometer langen Grenze Ungarns zur Ukraine sind fast ausschließlich Frauen und Kinder anzutreffen. Das Gesicht der Flucht ist hier weiblich. Frauen wollen ihre betagten, an Krankheiten leidenden Mütter und Großmütter in...

