Landtag : Ungereimtheiten um Mallorca: Wüst hält an Heiner-Esser fest

Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl hält Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) trotz unstimmiger Aussagen seiner Umweltministerin zunächst an ihr fest. Ursula Heinen-Esser (CDU) steht wegen ihres Mallorca-Aufenthalts während der Flut-Katastrophe im vergangenen Juli seit Wochen im Visier der Opposition. Aus einem am Montag bekannt gewordenen Brief der Ministerin an den Untersuchungsausschuss Hochwasser des Landtags geht hervor, dass sie sich in dem Zeitraum sogar neun Tage auf der Insel aufgehalten hatte - und damit länger als bislang angenommen.

Bei einem Rundgang im Flutgebiet von Bad Münstereifel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte Wüst am Dienstag auf die Frage, ob er als Regierungschef nicht Konsequenzen ziehen müsste: „Die Ministerin hat gegenüber dem Parlament und auch gegenüber der Öffentlichkeit Auskunft gegeben. Das hat sie bisher getan und sie wird das auch in Zukunft tun.“ Die...

