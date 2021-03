Umfrage : Union fällt bundesweit unter 30 Prozent

Wäre am Sonntag Bundestagswahl würde die Union unter die 30-Prozent-Marke fallen. Laut Insa-Meinungstrend hätten CDU und CSU nur 29,5 Prozent der Stimmen. SPD und Grüne bleiben unverändert bei 17 Prozent.

Berlin | Die Union ist in einer neuen Umfrage unter die 30-Prozent-Marke gefallen. Sie kommt laut dem am Montag veröffentlichten Insa-Meinungstrend im Auftrag der „Bild"-Zeitung nur noch auf 29,5 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte). Wäre am Sonntag Bundestagswahl, hätten CDU und CSU zusammen mit den Grünen, die unverändert bei 17 Prozent liegen, keine Mehrhei...

