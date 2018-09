Umstrittene Aussagen zu Chemnitz : Union und FDP stellen sich hinter Verfassungsschutzchef Maaßen

Befragung in Geheimdienst-Gremium: Union und FDP geben Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen Rückendeckung.

von dpa

12. September 2018, 18:27 Uhr

Berlin | CDU, CSU und FDP im Bundestag stellen sich im Streit um dessen Äußerungen zu den Vorgängen in Chemnitz hinter Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Grüne und Linke sehen hingegen weiteren Informationsbedarf, wie Vertreter der Fraktionen nach einer Sitzung des geheim tagenden Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste am Mittwoch in Berlin sagten.

