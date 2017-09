Festnahmen : Unruhen in Atlanta nach Mahnwache für erschossene Studentin

Atlanta (dpa) - Nach tödlichen Schüssen auf eine US-Studentin sind am späten Montagabend Unruhen an einer Technischen Hochschule in Atlanta ausgebrochen. Über Twitter warnte die Hochschule, dass wegen gewalttätiger Proteste alle Bewohner des Campus ihre Türen und Fenster geschlossen lassen sollen.