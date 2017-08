Schiffsunglück vor Singapur : US-Kriegsschiff kollidiert mit Tanker - Zehn Vermisste

Der 25 Jahre alte Lenkwaffenzerstörer gehört zur siebten Flotte der US-Marine. Stationiert ist sie in Yokosuka in Japan. Den Namen hat die „McCain“ nicht vom republikanischen Senator John McCain, sondern von dessen Vater und Großvater: John S. McCain Junior und Senior, beides Admirale. McCain twitterte aber noch in der Nacht: „Cindy&ich schließen Amerikas Seeleute an Bord der USS John S McCain in unsere Gebete ein.“ Seine Frau Cindy ist Taufpatin des Schiffes. Wenig später machte dann auch US-Präsident Donald Trump über Twitter öffentlich, dass er in „Gedanken und Gebete“ bei den Soldaten sei.