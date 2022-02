Ukraine-Krise im Liveticker : US-Präsident Joe Biden: „Jederzeit bereit, sich auf Putin einzulassen“

Im Ukraine-Konflikt ist US-Präsident Joe Biden weiter bereit zu Gesprächen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise im Liveticker.

Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich zu. Am Samstag setzten die Regierungsarmee und die Separatisten im Osten des Landes die Kämpfe fort. Nach Angaben der Armee wurde ein Soldat getötet. Die Befürchtung, Russland könnte sein Nachbarland Ukraine angreifen, hat zuletzt stark zugenommen. Moskau hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten ...

