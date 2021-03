Kampf gegen den Klimawandel : USA und EU demonstrieren beim Klimaschutz Geschlossenheit

Seit dem Machtwechsel in den USA ziehen Washington und Brüssel beim Klimaschutz wieder weitgehend an einem Strang. Bidens Klimabeauftragter Kerry fordert mehr Ehrgeiz.

Brussel | Die EU und die USA unter der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden wollen in ihren Anstrengungen für den Klimaschutz stärker zusammenarbeiten. „Wir sind entschlossen, unsere starke Allianz im Kampf gegen die Klimakrise zu erneuern“, hieß es am Dienstagabend im Anschluss an den ersten Besuch des US-Klimabeauftragten John Kerry in Brüssel in ein...

