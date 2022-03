Statistik : Verteidigungsausgaben seit 1991 gestiegen

Wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervoregeht, sind die deutschen Verteidigungsausgaben von 1991 bis 2021 von 28,5 Milliarden Euro auf 38,7 Milliarden Euro gestiegen.

Die Ausgaben für Verteidigung sind in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren um gut ein Drittel gestiegen. Der Anteil der Verteidigungsausgaben an den staatlichen Gesamtausgaben hat sich seit 1991 aber fast halbiert. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die in Wiesbaden veröffentlicht wurden. 1991 gab die Bundesrepublik - in jewei...

