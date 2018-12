Anschlag nahe Weihnachtsmarkt : Video mit IS-Treueeid des Straßburger Attentäters gefunden

Eineinhalb Wochen nach dem Terroranschlag von Straßburg mit fünf Toten gibt es ein weiteres Indiz für einen islamistischen Hintergrund der Tat.

von dpa

22. Dezember 2018, 15:44 Uhr

Auf einem USB-Stick des mutmaßlichen Attentäters Chérif Chekatt sei ein Video mit einem Treueeid für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Chekatt hatte am 11. Dezember in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. Bei dem Anschlag wurden auch mehrere Menschen verletzt. Chekatt war zwei Tage später von der Polizei getötet worden. Der IS reklamierte den Anschlag nach dem Tod Chekatts für sich und bezeichnete ihn posthum als einen ihrer «Soldaten». Zeugen zufolge rief der Angreifer bei dem Anschlag «Allahu Akbar» (Allah ist groß).